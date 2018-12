Sociale onrusten in Frankrijk: commotie over optreden politie

Donderdag werden in de buurt van Parijs 146 studenten opgepakt. Het ging vooral om jongens en meisjes die in de omgeving van een middelbare school in Mantes-la-Jolie hadden geprotesteerd. Beelden van de politie-interventie laten tientallen jongeren geknield tegen een muur zien met geboeide handen op het hoofd of achter de rug. De opnames zijn echt, bevestigde de politie.

Blanquer wees er op dat de beelden in hun context moeten worden gezien - 'in een tijd dat de ordehandhavers in heel Frankrijk worden ingezet, met enorme problemen en onvoorstelbare risico's'. In Mantes-la-Jolie werd de politie aangevallen en kwam het tot rellen. 'Een groot deel van de arrestanten komt natuurlijk vrij, maar er zijn er ook die erge dingen hebben gedaan', zei Blanquer. Linkse politici veroordeelden het optreden van de politie. Niets kan deze vernedering van de minderjarigen rechtvaardigen, tweette de voorzitter van de socialisten, Olivier Faure. De vroegere socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon vroeg zich op Twitter af of geweld het enige antwoord is dat het politiek beleid kent.

Sinds maandag protesteren in heel Frankrijk scholieren en studenten tegen de hervormingen in het onderwijs en blokkeren onderwijsinstellingen. Vrijdagmorgen raakte een politieagent ernstig gewond door een aanval met zuur tijdens een demonstratie van middelbare scholieren in Mulhouse, waar het in het stadscentrum tot confrontaties kwam met de ordehandhavers.

Wegens de aangekondigde manifestaties van de 'gele hesjes' in Parijs sluiten zaterdag toeristische trekpleisters. Zo blijven onder andere het Pantheon, de torens van de Notre-Dame en het Palais Royal voor bezoekers dicht. Dat deelde de Franse dienst voor monumentenzorg vrijdag mee. Ook de Eiffeltoren, de opera en een resem musea, waaronder het Louvre en het Musée d'Orsay zijn niet toegankelijk.

Springtuigen

De Franse politie heeft vrijdag achtentwintig molotovcoktails 'klaar voor gebruik' en drie zelfgemaakte explosieven zijn vrijdagochtend in beslag genomen op een rotonde die door 'gele hesjes' wordt bezet in het Zuid-Franse Montauban, op 50 kilometer van Toulouse, en dit op de vooravond van een nieuwe betoging. Dat hebben de prefect van het arrondissement Tarn-et-Garonne en de procureur van het Republiek in een gemeenschappelijk persbericht bekendgemaakt.

De autoriteiten wijzen erop dat op het bezit van de springtuigen straffen staan die kunnen oplopen tot 10 jaar cel. Ze vrezen ook voor ernstige incidenten op de manifestatie van zaterdag. In verband met de inbeslagname zijn er nog geen arrestaties verricht. Het stadsbestuur van Montauban raadt in een persbericht de handelaars aan om waakzaam te zijn en en geen waren voor de winkels uit te stallen, 'want het kan nodig zijn om de winkel op een bepaald ogenblik zo snel mogelijk volledig af te sluiten'.