De PSOE, de sociaaldemocratische partij van premier Pedro Sanchez, heeft de parlementsverkiezingen zondag in Spanje gewonnen. Het rechts-populistische Vox wordt de op twee na grootste partij.

Dat blijkt na telling van bijna zestig procent van de stemmen.

De PSOE gaat licht vooruit, van 123 naar 124 zetels. De conservatieve PP klimt van 66 naar 83 zetels. Vox wordt derde, met een stijging van 24 tot 52 zetels, en gaat zo het linkse Podemos vooraf, dat terugvalt van 42 tot 35 zetels.

De politieke blokkade in de op drie na grootste economie van Europa dreigt door de resultaten voort te duren. Hoofdreden voor de moeilijke regeringsvorming in Spanje is het partijlandschap dat steeds meer versplintert. Vroeger bestond er een de facto tweepartijensysteem. Socialisten en conservatieven wisselden elkaar steeds af aan de macht.