In Finland hebben de sociaaldemocraten volgens de voorlopige resultaten de parlementsverkiezingen van zondag nipt gewonnen.

De partij komt met 100 procent van de stemmen geteld uit op 17,7 procent en sleept 40 van de 200 zitjes in het parlement in de wacht. Daarmee zijn de voorlopige resultaten volledig, meldt het Finse ministerie van Justitie. Het officiële resultaat wordt tegen woensdag vrijgegeven.

Partijvoorzitter Antti Rinne stelde al dat de sociaaldemocraten voor het eerst sinds 1999 opnieuw de sterkste partij van het land zijn. Hij wil tegen eind mei een regering hebben gevormd. Op de tweede plaats eindigt de nationalistisch-populistische Finnenpartij (voorheen de Ware Finnen) met 39 zetels (17,5 procent), op de voet gevolgd door de conservatieve Nationale coalitiepartij die 38 zetels binnenrijft.

De Centrumpartij van premier Juha Sipila eindigt met 31 zitjes pas op de vierde stek. De opkomst voor de verkiezingen lag rond de 72 procent.

'De Centrumpartij is de grootste verliezer in deze verkiezingen', zei premier Sipila zondag, na bekendmaking van de voorlopige resultaten. 'Het resultaat is een grote ontgoocheling voor ons. Ik wil de winnaars feliciteren.'