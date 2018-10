Sociaal netwerk Gab moet activiteiten staken na aanslag in Pittsburgh

Gab, het sociale netwerk waarop de dader van de aanslag in de synagoge in Pittsburgh regelmatig berichten postte, ziet zich verplicht zijn activiteiten te onderbreken. Dat gebeurt onder meer omdat zijn internetprovider het contract per direct verbreekt en omdat Paypal het sociale netwerk uitsluit van zijn diensten vanwege de haat die er openlijk op gepredikt wordt.

Gab werd in 2016 gelanceerd en noemt zichzelf 'een sociaal netwerk dat gelooft in vrijheid van meningsuiting, individuele vrijheid en de vrije stroom van informatie online'. Intussen is Gab vooral een netwerk geworden dat een onderkomen biedt aan personen en organisaties die bij Twitter of Facebook persona non grata geworden zijn vanwege een haatdiscours.

'Gab zal waarschijnlijk weken plat liggen', luidt het in een mededeling op Twitter', 'We zullen blijven vechten voor de vrijheid van meningsuiting. De grote bedrijven kunnen ons niet tegenhouden. De traditionele media kunnen ons niet tegenhouden'.