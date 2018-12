Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be analyse

Sneuvelt Theresa May eindelijk door de brexit? 'Ze heeft haar limiet bereikt'

Valt ze of valt ze niet? In het Verenigd Koninkrijk lijkt het slotakkoord van de regering te weerklinken. Premier Theresa May wil de stemming over de brexitdeal uitstellen en opnieuw onderhandelen met Brussel, maar het geduld lijkt op. Vindt May nog een uitweg?