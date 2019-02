Sluiting Oostenrijkse moskeeën was onwettig: 'Rechtbanken zijn corrigerende instanties in tijden van populisme'

De rechtbank deelde donderdag mee dat er procedurefouten zijn gemaakt. De Oostenrijkse islamwet schrijft immers een deadline voor om mogelijke wantoestanden te verhelpen. Die deadline is niet gerespecteerd, klinkt het als motivering.

Delen Deze nederlaag van de bevoegde autoriteiten toont nog maar eens aan hoe belangrijk rechtbanken zijn als corrigerende instanties in tijden van populisme. Ümit Vural, voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk (IGGÖ)

'Deze nederlaag van de bevoegde autoriteiten toont nog maar eens aan hoe belangrijk rechtbanken zijn als corrigerende instanties in tijden van populisme', zei de voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk (IGGÖ) Ümit Vural. Het 'grote moskee-sluitingsoffensief' eindigt ermee dat alle betrokken instellingen open blijven.

In de strijd tegen de politieke islam beval de rechtse conservatieve regering in de zomer van 2018 de sluiting van de zes moskeeën. Bovendien moesten veel imams worden uitgewezen omdat ze door Turkije worden gefinancierd. Het ministerie van Religieuze Zaken Cultuur kondigde aan in beroep te gaan tegen het vonnis. Het ging geenszins om een inhoudelijke beslissing, maar werd eerder beoordeeld als een louter formele juridische kwestie.