De Slovaakse premier Igor Matovic stapt op. Hij wil zo een einde maken aan de crisis binnen de regeringscoalitie over de aanpak van de coronapandemie.

Matovic is ermee akkoord gegaan zijn ontslag als premier in te dienen, maar wel nog lid te blijven van de regering. Ook wil hij dat twee andere ministers mee opstappen, aldus persagentschap TASR. Het gaat om minister van Economie Richard Sulik en minister van Justitie Maria Kolikova. Sulik had zelf eerder het ontslag van Matovic geëist. Matovic was exact een jaar premier van Slovakije.

Matovic kreeg het verwijt dat hij eenzijdig beslissingen nam en die aankondigde op Facebook. De spanningen liepen helemaal hoog op nadat Matovic samen met partijgenoot en minister van Gezondheid, die eerder deze maand opstapte, zonder de toestemming van de andere partijen dosissen van het Russische Spoetnik V-vaccin had besteld en de eerste eerste dosissen ook persoonlijk ging ophalen. De coalitiepartners wilden eerst de goedkeuring van dat vaccin door de Europese Unie afwachten.

Minister van Gezondheid Marek Krajci kondigde op 11 maart zijn ontslag al aan omdat zowel de oppositie als zijn regeringspartners vonden dat hij fouten had gemaakt en hem verweten dat hij geen werk had gemaakt van een plan voor de strijd tegen de coronapandemie.

Slovakije kwam de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 goed door, maar intussen behoort het tot de landen met het hoogste aantal sterfgevallen in verhouding met het aantal inwoners. België stuurde op 12 maart noodhulp naar Slovakije, omdat de ziekenhuizen moeilijkheden ondervonden in de bestrijding van COVID-19.

Matovic is ermee akkoord gegaan zijn ontslag als premier in te dienen, maar wel nog lid te blijven van de regering. Ook wil hij dat twee andere ministers mee opstappen, aldus persagentschap TASR. Het gaat om minister van Economie Richard Sulik en minister van Justitie Maria Kolikova. Sulik had zelf eerder het ontslag van Matovic geëist. Matovic was exact een jaar premier van Slovakije. Matovic kreeg het verwijt dat hij eenzijdig beslissingen nam en die aankondigde op Facebook. De spanningen liepen helemaal hoog op nadat Matovic samen met partijgenoot en minister van Gezondheid, die eerder deze maand opstapte, zonder de toestemming van de andere partijen dosissen van het Russische Spoetnik V-vaccin had besteld en de eerste eerste dosissen ook persoonlijk ging ophalen. De coalitiepartners wilden eerst de goedkeuring van dat vaccin door de Europese Unie afwachten. Minister van Gezondheid Marek Krajci kondigde op 11 maart zijn ontslag al aan omdat zowel de oppositie als zijn regeringspartners vonden dat hij fouten had gemaakt en hem verweten dat hij geen werk had gemaakt van een plan voor de strijd tegen de coronapandemie. Slovakije kwam de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 goed door, maar intussen behoort het tot de landen met het hoogste aantal sterfgevallen in verhouding met het aantal inwoners. België stuurde op 12 maart noodhulp naar Slovakije, omdat de ziekenhuizen moeilijkheden ondervonden in de bestrijding van COVID-19.