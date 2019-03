Slecht nieuws voor May: harde brexiteers willen akkoord opnieuw verwerpen

De harde brexiteers, verenigd in de European Research Group (ERG), publiceerden dinsdagmiddag hun juridisch verdict over de toezeggingen die premier May maandagavond in Straatsburg heeft bedongen bij Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Daarin concludeert de ERG dat de toezeggingen niet tegemoetkomen aan de 'wettelijk bindende veranderingen' aan het echtscheidingsakkoord die het parlement aan de premier had gevraagd.

Bijna twee maanden nadat het Britse parlement het echtscheidingsakkoord heeft verworpen, moeten de parlementsleden in Westminster zich dinsdagavond opnieuw uitspreken over het akkoord. De bescheiden kans op succes voor May kreeg eerder op dinsdag al een nieuw knauw na de publicatie van het advies van Attorney General Geoffrey Cox.

De onafhankelijke juridische topadviseur van de regering concludeerde dat het 'juridische risico' dat de Britten voor onbepaalde tijd vastgeketend blijven aan een Europese douane-unie 'onveranderd' blijft. In het parlement beklemtoonde Cox niettemin dat de Europese toezeggingen de Britse positie hebben versterkt.

Lees ook: Heeft May de impasse doorbroken of stevenen we af op een bikkelharde brexit?

Zo wees hij erop dat de Europeanen de plicht op zich hebben genomen om binnen de twaalf maanden na het Britse vertrek een alternatief voor de Ierse backstop te vinden. Het juridische risico is niet verdwenen, besloot de topadviseur, maar desondanks moedigde hij de parlementsleden aan om het licht op groen te zetten. 'Het parlement moet een politiek oordeel vellen', besloot hij.

De verdeelde conservatieve partij van May beschikt in het parlement niet over een meerderheid. De regering geniet gedoogsteun van de Noord-Ierse unionistische partij DUP. Partijleider Arlene Foster pleegt later op de dag nog overleg met May.

Eerder al had Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour, laten verstaan dat zijn partij net als in januari tegen het akkoord zal stemmen. Midden januari verwierp het parlement het akkoord uit onvrede met de backstop, de vangnetoplossing die moet verzekeren dat de brexit nooit zal leiden tot de herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Het einde van die open grens zou volgens waarnemers het vredesproces in Noord-Ierland kunnen ondermijnen. De backstop bepaalt dat de Britten in een Europese douane-unie blijven tot er een betere oplossing is gevonden.