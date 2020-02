Actievoerders die optreden namens slachtoffers van priesters van de rooms-katholieke kerk die hen misbruikt hebben, zeggen dat paus Franciscus en het Vaticaan gefaald hebben in hun intentie om seksmisbruik in de kerk op een correcte manier aan te pakken.

'Wat er ondernomen is tegen de problematiek wordt als 'te weinig en te laat' bestempeld', zei Matthias Katsch, een woordvoerder van de Duitse organisatie Eckiger Tisch. Precies een jaar geleden zei paus Franciscus dat de katholieke kerk zou stoppen met het doofpotbeleid in verband met pedofiele priesters, 'zoals vaak het geval was in het verleden'. De paus zorgde ervoor dat de verplichting werd opgelegd om zaken van misbruik of doofpotoperaties te rapporteren en hij hief de de Vaticaanrichtlijn tot discretie en geheimhouding op.

Maandag zei Anne Barrett Doyle, co-directeur van de Amerikaanse groepering Bishop Accountability, op een persconferentie in Rome dat de regels van de kerk nog altijd zeer strikt zijn in deze materie. 'Ook vandaag kan een bisschop nog altijd iemand die misbruik pleegt in dienst houden of hem een andere kerkelijke functie toevertrouwen zonder dat een van beiden gesanctioneerd wordt', aldus de woordvoerster. 'Laten we hopen dat het ooit eens verandert', vervolgde ze. 'Want het is absurd dat een wereldwijde organisatie aan wie miljoenen kinderen worden toevertrouwd, een kindermisbruiker in dienst kan houden', besloot Anne Barrett Doyle.

