Sjiitische leider Moqtada al-Sadr looft aanhangers die Iraaks parlement bezetten

De invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr heeft zondag zijn aanhangers geroemd om de bezetting van het Iraakse parlement in Bagdad die zaterdag begon. ‘Dit is een uitstekende kans om radicale verandering in het politieke systeem te introduceren’, zei Al-Sadr op Twitter.

Duizenden aanhangers van de sjiitische leider bestormden zaterdag het parlement in de zwaarbeveiligde groene zone in het centrum van Bagdad, waar zich behalve het parlement ook andere overheidsinstellingen en ambassades bevinden. De veiligheidsdiensten gebruikten traangas en flitsgranaten toen er stenen naar hen werden gegooid. Zeker 125 mensen raakten gewond, onder wie ook politiemensen.

De betogers kondigden aan een ‘sit-in’ in het parlement te houden, en zondag zouden er zich nog meer demonstranten bij de groep hebben gevoegd. Er zijn bewakers aanwezig in het parlement, maar die dragen volgens demonstranten geen wapens om zo verdere onrust te voorkomen. De zittingen van het parlement zijn opgeschort.

Woensdag lukte het aanhangers van Al-Sadr ook al om de groene zone binnen te dringen en het parlement te bestormen. Na enkele uren gaven ze toen hun bezetting op, na een oproep daartoe van Al-Sadr. Nu doet de leider dat niet.

‘Beste mensen, sta op en eis hervormingen. Ik roep iedereen op de hervormingsgezinde revolutionairen te steunen’, zei Al-Sadr zondag. De betogers protesteren vooral tegen de kandidaat voor het premierschap Mohamed Shia al-Sudani, een voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig provinciegouverneur. Hij is naar voren geschoven door een alliantie van pro-Iraanse sjiitische groeperingen, die tegenstanders van al-Sadr samenbrengt.

Al-Sadr, wiens partij de grootste werd bij de verkiezingen, trok in juni zijn 74 parlementsleden terug toen het hem niet lukte om een regering te vormen. Leden van de pro-Iraanse groeperingen namen de vrijgekomen plaatsen in.