Europa moet een eigen koers varen, tegen het anti-Iraanse beleid van Donald Trump in. Dat zegt de Iraans-Amerikaanse Midden-Oostenspecialist Vali Nasr.

'Donald Trump is erin geslaagd een relatief stabiele politieke situatie heel explosief te maken', zegt Vali Nasr, voormalig adviseur van president Barack Obama en docent aan de Johns Hopkins University in Washington. Nasr werd in 1960 in Teheran geboren en emigreerde na de Iraanse revolutie samen met zijn ouders naar het Westen. 'Maar de Irancrisis maakt ook de zwakke positie van Europa duidelijk.'

...