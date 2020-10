De regering van Singapore is bang dat het geboortecijfer door covid-19 nog lager wordt dan het toch al is en gaat daarom een 'coronabonus' uitkeren aan koppels die juist nu kinderen krijgen.

Terwijl landen als de Filippijnen en Indonesië binnenkort met een enorme geboortegolf te maken zullen krijgen dankzij de lockdowns, stelden koppels in Singapore hun kinderwens juist uit. Ze zijn bang om hun baan te verliezen en om financiële problemen te krijgen.

Het geboortecijfer in Singapore behoort al jaren tot de laagste in de wereld en de regering keert daarom al grote bedragen - tot 6000 euro per kind - uit om het aantal geboortes op te krikken. Toch bereikte het geboortecijfer in 2018 een dieptepunt: gemiddeld 1,14 kinderen per vrouw. Door covid-19 zal dat cijfer nog verder gaan dalen.

Tijd om in te grijpen, vindt de regering, en dat gaat ze doen door aanstaande ouders nog eens extra te belonen met een coronabonus. Dat meldt de BBC. Vice minister-president Heng Swee Keat: 'We hebben feedback ontvangen dat covid-19 ervoor heeft gezorgd dat koppels hun kinderwens even uitstellen.' Hoe hoog de bonus gaat zijn en hoe die uitbetaald gaat worden, moet nog uitgewerkt worden.

Singapore is overigens niet het enige Aziatische land waar het aantal geboortes is gedaald door covid-19. China bijvoorbeeld kent dit jaar het laagste geboortecijfer sinds de oprichting van de Volksrepubliek China zeventig jaar geleden. Dat is vooral opmerkelijk omdat de Chinese overheid in 2015 de eenkindpolitiek heeft opgeheven.

