Singapore gaat wet intrekken die seksuele relaties tussen mannen verbiedt

De Singaporese regering gaat binnenkort een wet intrekken die seksuele relaties tussen mannen verbiedt. Dat heeft premier Lee Hsien Loong vandaag gemeld. De wet dateert nog uit het koloniale tijdperk.

“De regering gaat de wet intrekken en seskuele relaties tussen mannen decriminaliseren. Ik geloof dat dit het juiste is om te doen en iets dat de meeste Singaporezen zullen accepteren”, aldus de premier tijdens een toespraak.

Volgens de premier zijn de tijden veranderd sinds 2007, toen de autoriteiten nog beslisten om de wet wel te behouden. Homoseksuelen “worden vandaag veel beter geaccepteerd”, benadrukt hij. “Het intrekken van de wet zal de wetgeving in lijn brengen met de evolutie van de mentaliteit” van de mensen.

De wetgeving, die nog dateert uit de Britse koloniale tijd (Singapore werd onafhankelijk in 1965), voorziet in een maximumstraf van twee jaar cel voor homoseksuele daden. Ze wordt in de praktijk niet meer toegepast, maar de mensenrechtenactivisten klagen aan dat ze nog steeds de rechten schendt van homoseksuelen.

Hoewel de cultuur in de stadsstaat moderner wordt, gaf premier Lee Hsien Loong wel aan dat hij het huwelijk zal blijven “verdedigen” als een verbintenis tussen een man en een vrouw.