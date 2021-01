Silvio Berlusconi in ziekenhuis met hartproblemen

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi ligt sinds maandag in het ziekenhuis met hartproblemen. Dat melden Italiaanse media. Berlusconi, die al maanden in het zuiden van Frankrijk verblijft, werd opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis in Monaco. In september werd de 83-jarige miljardair met longklachten in een Italiaans ziekenhuis opgenomen nadat hij besmet bleek met het coronavirus.

Silvio Berlusconi © Belga Image