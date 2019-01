Shutdown VS wordt voor drie weken opgeheven, maar nog geen akkoord over muur

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdagavond het tijdelijke einde van de shutdown aangekondigd. Al ruim een maand zijn federale overheidsinstellingen gesloten, omdat Trump de Amerikaanse volksvertegenwoordigers niet kon overhalen om zijn muur op de grens met Mexico te financieren.

Het plan van Trump om een einde te maken aan de shutdown raakte donderdag niet door de Senaat. De Republikeinen, die nochtans een meerderheid hebben in die Senaat, hadden een voorstel ingediend waarbij 5,7 miljard dollar werd uitgetrokken voor de bouw van de grensmuur. Daarnaast voorzag het voorstel ook een tegemoetkoming in het DACA-programma, als toegift aan de Democratische partij. De zogenaamde 'dreamers', vluchtelingen die als minderjarige aankwamen in de Verenigde Staten, zouden tijdelijk beschermd worden tegen uitwijzing. Er waren slechts 50 stemmen voor het voorstel en 47 tegen, terwijl er een meerderheid van 60 stemmen nodig is.

In de loop van vrijdag bereikten beide partijen dan toch een tijdelijk akkoord, dat inmiddels ook unaniem is goedgekeurd door de Senaat en ook in het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd. President Trump zette er vroeg zaterdagochtend (Belgische tijd) zijn handtekening onder.

Volgens de Amerikaanse president kunnen de overheidsdiensten terug aan de slag, zeker tot 15 februari. Trump dreigde wel met een mogelijke nieuwe shutdown, als er op die datum nog geen akkoord gesloten is: 'Als we in het Congres geen akkoord bereiken over een muur, dan krijgen we vanaf 15 februari opnieuw een shutdown, ofwel gebruik ik mijn macht om een antwoord te geven op deze noodsituatie', aldus de president. Tijdens de persconferentie aan het Witte Huis zei hij nog dat de ambtenaren zo snel mogelijk betaald zullen worden. De onderhandelingen over de financiering van de grensmuur gaan evenwel door.

De problemen bij het vliegverkeer in de VS hebben naar verluidt een cruciale rol gespeeld in de doorbraak. De shutdown stuurde vrijdag immers het vliegverkeer rond onder meer New York in de war. Door een tekort aan luchtverkeersleiders waren er vooral op de New Yorkse luchthaven LaGuardia vertragingen.

Volgens het Amerikaanse luchtvaartagentschap (FAA) was er een 'lichte toename' van het aantal ziekmeldingen in twee controlecentra. Die waren het gevolg van de shutdown, waardoor de federale ambtenaren al meer dan een maand niet betaald zijn. Trump zou volgens bronnen in het Witte Huis beseft hebben dat hij een akkoord moest bereiken omdat, aldus de bron, 'vliegtuigen moeten blijven vliegen'.

De muur

Trump bleef tijdens de persconferentie zijn idee van een muur aan de grens met Mexico verdedigen. De komende drie weken gaan Democraten en Republikeinen verder onderhandelen over zo'n muur. Democraten zijn het fundamenteel oneens over de bouw ervan.

Volgens bepaalde congresleden zou er in het tijdelijk akkoord geen sprake zijn van toegevingen van geld voor de muur. De shutdown duurde meer dan 34 dagen en zowat 14 uur en is daarmee de langste uit de geschiedenis van de VS. Zowat 800.000 federale ambtenaren werden erdoor getroffen. Ze ontvingen een maand lang geen loon: heel wat federale overheidsinstellingen en nationale parken waren daardoor lange tijd gesloten.

Tijdens de persconferentie op vrijdag zei Trump dat 'er geen betonnen muur van kust tot kust nodig is', en dat de Republikeinen dat nooit gevraagd hadden. Eind december vorig jaar tweette de president echter nog dat hij het idee van een betonnen muur nog niet opgegeven had.