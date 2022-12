Servische president bezoekt kazerne nabij grens met Kosovo tijdens spanningen

De Servische president Aleksandar Vucic heeft een legerkazerne in de stad Raska bezocht, niet ver van de grens met Kosovo. Op zijn sociale media heeft hij een foto geplaatst, waarop hij te zien is met de Servische stafchef Milan Mojsilovic. Hij heeft de troepen bedankt, die volgens hem er alles aan zullen doen om de Serviërs in Kosovo te beschermen.

Zowat drie weken geleden hadden Serviërs in het vooral door Serviërs bewoonde noorden van Kosovo barricades opgericht. Daarmee blokkeren ze de straten naar de grensovergangen naar Servië en protesteren ze tegen de arrestatie van een voormalige politieofficier in Kosovo. Die man wordt ervan verdacht aanvallen op functionarissen van de verkiezingscommissie te hebben gelanceerd. De militanten krijgen steun van de regering in Belgrado. Servië is nog steeds niet bereid de staat Kosovo, die sinds 2008 zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen, te erkennen.

In Kosovo leven zowat 120.000 Serviërs op een totaal van 1,8 miljoen mensen, van wie de meerderheid Albanezen. Raska bevindt zich op zowat 10 kilometer van de grens met Kosovo. De kazerne die Vucic bezocht, ligt niet ver van een vijf kilometer brede bufferzone langs de grens met Kosovo. Servische troepen mogen er enkel komen na toestemming van de in Kosovo gelegerde, door de NAVO-geleide beschermingstroepenmacht KFOR. Dat maakt deel uit van de afspraken die zijn gemaakt na de luchtaanvallen door de NAVO in 1999, die hebben geleid tot de volledige terugtrekking van de Servische troepen en het Servische bestuur uit Kosovo.

De spanningen in het noorden van Kosovo, waar meer dan een derde van de 120.000 Serviërs van Kosovo woont, lopen op sinds Pristina aangekondigd heeft verkiezingen te willen organiseren in gemeenten met een Servische meerderheid, nadat alle Servische verkozenen en de politie in het gebied ontslag hadden genomen. De Kosovaarse autoriteiten hebben de verkiezingen uiteindelijk uitgesteld tot april. Maandag besliste de Servische president Aleksandar Vucic nog om het leger in verhoogde staat van paraatheid te zetten.