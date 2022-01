Servische President Aleksandar Vucic noemt Djokovic 'mishandeld en lastig gevallen'

Volgens Vucic is Novak Djokovic 'mishandeld en lastig gevallen' was en vroeg zich af of de beslissing om zijn visum in te trekken een politieke beslissing was.

(Archiefbeeld) De Servische president Vucic (links), de Albanese premier Rama en de Noord-Macedonische premier Zaev op een regionale top in Tirana in 2019.