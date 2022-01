Italiaanse parlementsleden en vertegenwoordigers van de regio's hebben zaterdag uittredend president Sergio Mattarella (80) herverkozen voor een tweede ambtstermijn van zeven jaar.

In de achtste stemronde kreeg hij meer dan 505 stemmen en daarmee de vereiste absolute meerderheid, zo hebben meerdere media bericht. Een officiële uitslag is er nog niet, want de stemronde is nog niet ten einde. Het eerste mandaat van Mattarella verstrijkt op 3 februari.

Aanvankelijk wou hij geen nieuw mandaat, maar zaterdag is hij van gedacht veranderd. De marathonverkiezing heeft diepe kloven tussen de regeringspartijen aan het licht gebracht. In meerdere partijen en bij meerdere politici, zoals ook ex-premier Silvio Berlusconi, is er opluchting dat het huidige staatshoofd ook het volgende wordt.

