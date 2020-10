De Republikein Mike Lee, een lid van de justitiecommissie in de Amerikaanse Senaat, heeft positief getest op het coronavirus. Dat kan gevolgen hebben voor de benoeming van Amy Coney Barrett, die president Donald Trump heeft voorgedragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof.

Mike Lee maakte vrijdag bekend dat hij besmet is.

De Democratische minderheidsleider in de Senaat, Chuck Schumer, riep daarna op om het proces om Barrett te benoemen op te schorten, tot de omvang van de coronabesmetting onder de senatoren duidelijk is.

Rechters bij het Hooggerechtshof worden benoemd door presidenten en bevestigd door de Senaat.

De Republikeinen willen op 12 oktober de hoorzittingen rond de benoeming starten. Lee maakt zich sterk dat hij tegen die tijd aan de zittingen zal kunnen deelnemen.

De Democraten hekelen dat Trump en de Republikeinse meerderheid in de Senaat met het benoemingsproces haast maken, kort voor de presidentsverkiezingen. Ze waarschuwen dat Barrett vermoedelijk voor de afschaffing van de gezondheidszorghervorming van president Barack Obama zal stemmen. Met Barrett hebben de conservatieven een meerderheid van zes van de negen zitjes in het Hooggerechtshof.

Senator Lee had Barrett dinsdag ontmoet.

