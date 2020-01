Cory Booker stapt uit de race naar het Witte Huis, zo heeft de Democratische senator voor New Jersey maandag bekendgemaakt.

'Ik zal nooit mijn geloof verliezen in wat we kunnen bereiken indien we de handen ineenslaan', aldus de politicus tegenover zijn aanhangers. 'Ik zal deze strijd verder zetten, maar zal het dit jaar niet meer doen als kandidaat-president'. 'Het is met een zwaar gemoed dat ik dit nieuws meedeel: ik heb beslist mijn campagne voor het presidentschap stop te zetten', alus Booker. 'Onze campagne is op een punt aangekomen waar we meer geld nodig hebben (...) geld dat we niet hebben'.

Booker voerde campagne als een gematigde en een antithese van de Republikeinse president Donald Trump. Hij beloofde zijn land met 'radicale liefde' te leiden. De populariteit van de eerste Afro-Amerikaanse senator voor New Jersey schommelde van in het begin tussen 1 en 3 procent. Nu Booker uit de race is, zijn er geen zwarten meer die proberen de Democratische investituur in de wacht te slepen.

