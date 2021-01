Met bijna 80 procent van de stemmen geteld in de Senaatsverkiezingen in Georgia, hebben de twee Republikeinse kandidaten een lichte voorsprong.

Zoals bij de presidentsverkiezingen in november 2020 zijn ook de voor Senaatsverkiezingen in de staat Georgia de stemmen gespreid: er zijn vroege stemmen, die buiten proportie naar Democratische kandidaten gaan, en stemmen op de kiesdag zelf, wanneer meer Republikeinen hun stem uitbrengen. Ruim 70 procent van de kiezers heeft vroeg of per post gestemd, en hun stemmen worden in de meeste districten eerder geteld.

Met bijna 80 procent van de stemmen geteld, liggen Republikeinen Kelly Loeffler en David Perdue licht aan de leiding op Democraten Raphael Warnock en Jon Ossoff.

Als de Republikeinen minstens een van de twee zetels winnen, behouden ze hun meerderheid in de Senaat. De Democraten moeten de twee zetels binnenhalen om in de Senaat tot een 50-50 verdeling te komen, waarbij vicepresident Kamala Harris de beslissende stem krijgt.

Een Republikeinse Senaat wordt volgens Democraten 'de begraafplaats' voor alle wetgevende initiatieven van president Biden, terwijl Republikeinen juist pleiten voor een Republikeinse 'firewall' om het 'radicalisme' van de Democraten te beteugelen. Het Huis van Afgevaardigden is nipt in handen van de Democraten.

Kloksgewijs van linksboven: Jon Ossoff, David Perdue, Raphael Warnock en Kelly Loeffler © Reuters

Bij de presidentsverkiezingen in november 2020 verloor Donald Trump in Georgia met klein verschil van Joe Biden. Het verschil, met in totaal 5 miljoen uitgebrachte stemmen, bedroeg toen, na twee hertellingen, 11.779 stemmen.

In de Senaatsverkiezingen scoorde David Perdue ongeveer 100.000 stemmen beter dan de president, maar hij behaalde nipt niet de in Georgia vereiste 50 procent van de stemmen, waardoor er een tweede ronde kwam. In de andere race kwam geen enkele van vele kandidaten in de buurt van 50 procent.

De verkiezingen in deze tweede ronde werden gecompliceerd door Republikeinse onenigheid. Donald Trump lanceerde verwijten naar de Republikeinse bestuurders van de staat, die volgens hem niet afdoende hebben opgetreden tegen kiesfraude. De Republikeinse Senaatskandidaten volgden hem in die kritiek. Ook zij eisten het ontslag van de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger, die verantwoordelijk is voor de kiesverrichtingen.

Georgia heeft sinds 1992 voornamelijk Republikeins gestemd. De overwinning van Joe Biden was de eerste in de staat van een Democratische presidentskandidaat sinds 1992.

Zoals bij de presidentsverkiezingen in november 2020 zijn ook de voor Senaatsverkiezingen in de staat Georgia de stemmen gespreid: er zijn vroege stemmen, die buiten proportie naar Democratische kandidaten gaan, en stemmen op de kiesdag zelf, wanneer meer Republikeinen hun stem uitbrengen. Ruim 70 procent van de kiezers heeft vroeg of per post gestemd, en hun stemmen worden in de meeste districten eerder geteld. Met bijna 80 procent van de stemmen geteld, liggen Republikeinen Kelly Loeffler en David Perdue licht aan de leiding op Democraten Raphael Warnock en Jon Ossoff. Als de Republikeinen minstens een van de twee zetels winnen, behouden ze hun meerderheid in de Senaat. De Democraten moeten de twee zetels binnenhalen om in de Senaat tot een 50-50 verdeling te komen, waarbij vicepresident Kamala Harris de beslissende stem krijgt. Een Republikeinse Senaat wordt volgens Democraten 'de begraafplaats' voor alle wetgevende initiatieven van president Biden, terwijl Republikeinen juist pleiten voor een Republikeinse 'firewall' om het 'radicalisme' van de Democraten te beteugelen. Het Huis van Afgevaardigden is nipt in handen van de Democraten.Bij de presidentsverkiezingen in november 2020 verloor Donald Trump in Georgia met klein verschil van Joe Biden. Het verschil, met in totaal 5 miljoen uitgebrachte stemmen, bedroeg toen, na twee hertellingen, 11.779 stemmen. In de Senaatsverkiezingen scoorde David Perdue ongeveer 100.000 stemmen beter dan de president, maar hij behaalde nipt niet de in Georgia vereiste 50 procent van de stemmen, waardoor er een tweede ronde kwam. In de andere race kwam geen enkele van vele kandidaten in de buurt van 50 procent.De verkiezingen in deze tweede ronde werden gecompliceerd door Republikeinse onenigheid. Donald Trump lanceerde verwijten naar de Republikeinse bestuurders van de staat, die volgens hem niet afdoende hebben opgetreden tegen kiesfraude. De Republikeinse Senaatskandidaten volgden hem in die kritiek. Ook zij eisten het ontslag van de Republikeinse minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger, die verantwoordelijk is voor de kiesverrichtingen.Georgia heeft sinds 1992 voornamelijk Republikeins gestemd. De overwinning van Joe Biden was de eerste in de staat van een Democratische presidentskandidaat sinds 1992.