De cruciale Senaatsraces in de Amerikaanse staat Georgia breken financiële records, zowel individueel als collectief. In totaal is er al ongeveer 500 miljoen dollar besteed aan de strijd om twee Senaatszetels.

Jon Ossoff en Raphael Warnock, de twee Democratische kandidaten voor zetels in de Amerikaanse Senaat voor de staat Georgia, hebben elk meer dan 100 miljoen dollar ingezameld voor de campagne in aanloop naar de tweede ronde van de verkiezingen op 5 januari. Het zijn daarmee met grote voorsprong de duurste Senaatscampagnes is de verkiezingsgeschiedenis van de VS, meldt de krant New York Times.

Beide kandidaten braken het record van 57 miljoen dollar dat dit jaar door hun partijgenoot Jaime Harrison in de staat South Carolina werd gevestigd. Ondanks de tientallen miljoenen verloor Harrison met ruim verschil van zittend senator en aanhanger van president Donald Trump, Lindsey Graham.

De zittende Republikeinse senatoren in Georgia Kelly Loeffler (64 miljoen dollar) en David Perdue (68 miljoen dollar) braken ook het record, maar blijven desondanks ver achter op hun concurrenten.

Naast de individuele inzamelcijfers zijn er ook stichtingen die de kandidaten of de partijen ondersteunen. Alles samen werd tot dusver bijna 500 miljoen dollar opgehaald om de verkiezingsstrijd te voeren.

Tv overspoeld

Vanwege de overvloed aan geld worden de kiezers op radio, televisie en op internet overspoeld met reclamespots van de vier kandidaten. Vrijwel ieder reclameblok in de 10,6 miljoen inwoners tellende staat zit vol met verkiezingsreclame.

In de staat staan de laatste twee van de in totaal 100 Senaatszetels op het spel. De verkiezingen zijn zo belangrijk omdat ze bepalen wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat. De Democraten hebben al 48 zetels in handen en kunnen met de twee zetels in Georgia de Senaat de Republikeinen bijbenen (50 zetels). In het geval van een ex aequo tijdens stemmingen is het de vicepresident, in dit geval de Democrate Kamala Harris, die de knoop doorhakt. De Republikeinen hebben genoeg aan één senator om de meerderheid in de Senaat te behouden.

President Donald Trump voerde onlangs al campagne in Georgia en ook Joe Biden, Kamala Harris én Barack Obama trokken al naar de staat om de Democratische kandidaten een hart onder de riem te steken. Voor de Democraten is een meerderheid in beide huizen van het Congres cruciaal om het beleid van Biden goedgekeurd te krijgen. Bij een Republikeinse meerderheid kunnen zij de regering dwarsbomen, maar ook benoemingen van bijvoorbeeld rechters tegenhouden, iets dat veelvuldig gebeurde tijdens vooral de tweede ambtstermijn van Barack Obama.

De Republikeinse en Democratische kandidaten staan nagenoeg gelijk in de peilingen. Biden veroverde de staat van Trump bij de presidentsverkiezingen op 3 november met plusminus 12.000 stemmen verschil.

Lees ook: Trump zet Republikeinen in Georgia voor onmogelijke keuze

Jon Ossoff en Raphael Warnock, de twee Democratische kandidaten voor zetels in de Amerikaanse Senaat voor de staat Georgia, hebben elk meer dan 100 miljoen dollar ingezameld voor de campagne in aanloop naar de tweede ronde van de verkiezingen op 5 januari. Het zijn daarmee met grote voorsprong de duurste Senaatscampagnes is de verkiezingsgeschiedenis van de VS, meldt de krant New York Times.Beide kandidaten braken het record van 57 miljoen dollar dat dit jaar door hun partijgenoot Jaime Harrison in de staat South Carolina werd gevestigd. Ondanks de tientallen miljoenen verloor Harrison met ruim verschil van zittend senator en aanhanger van president Donald Trump, Lindsey Graham. De zittende Republikeinse senatoren in Georgia Kelly Loeffler (64 miljoen dollar) en David Perdue (68 miljoen dollar) braken ook het record, maar blijven desondanks ver achter op hun concurrenten. Naast de individuele inzamelcijfers zijn er ook stichtingen die de kandidaten of de partijen ondersteunen. Alles samen werd tot dusver bijna 500 miljoen dollar opgehaald om de verkiezingsstrijd te voeren.Vanwege de overvloed aan geld worden de kiezers op radio, televisie en op internet overspoeld met reclamespots van de vier kandidaten. Vrijwel ieder reclameblok in de 10,6 miljoen inwoners tellende staat zit vol met verkiezingsreclame. In de staat staan de laatste twee van de in totaal 100 Senaatszetels op het spel. De verkiezingen zijn zo belangrijk omdat ze bepalen wie het voor het zeggen krijgt in de Senaat. De Democraten hebben al 48 zetels in handen en kunnen met de twee zetels in Georgia de Senaat de Republikeinen bijbenen (50 zetels). In het geval van een ex aequo tijdens stemmingen is het de vicepresident, in dit geval de Democrate Kamala Harris, die de knoop doorhakt. De Republikeinen hebben genoeg aan één senator om de meerderheid in de Senaat te behouden. President Donald Trump voerde onlangs al campagne in Georgia en ook Joe Biden, Kamala Harris én Barack Obama trokken al naar de staat om de Democratische kandidaten een hart onder de riem te steken. Voor de Democraten is een meerderheid in beide huizen van het Congres cruciaal om het beleid van Biden goedgekeurd te krijgen. Bij een Republikeinse meerderheid kunnen zij de regering dwarsbomen, maar ook benoemingen van bijvoorbeeld rechters tegenhouden, iets dat veelvuldig gebeurde tijdens vooral de tweede ambtstermijn van Barack Obama. De Republikeinse en Democratische kandidaten staan nagenoeg gelijk in de peilingen. Biden veroverde de staat van Trump bij de presidentsverkiezingen op 3 november met plusminus 12.000 stemmen verschil.