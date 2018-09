Enkele vrouwen hebben Kavanaugh beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Desondanks stemde een krappe meerderheid van de commissie voor Justitie, in de door de Republikeinen van Trump nipt gedomineerde Senaat, ermee in dat de plenaire vergadering het woord krijgt over de omstreden benoeming.

Indien de voltallige Senaat zich ook achter de kandidatuur stelt, slaat de balans in het negenkoppige Hooggerechtshof naar de conservatieven door. Het Hof is de hoogste rechtsinstantie in de VS.