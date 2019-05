Senaatscommissie convoceert oudste zoon van Donald Trump

De oudste zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Junior, moet voor een Senaatscommissie verschijnen in het kader van het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Dat melden Amerikaanse media woensdag. Het is de eerste keer dat het Congres zijn onderzoeksbevoegdheid gebruikt om een familielid van Trump te convoceren.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Donald Trump jr.

Donald Trump Junior (41), die via de Trump Organization het vermogen van de familie beheert, werd in 2017 al urenlang gehoord door Senaatscommissies. Amerikaanse media melden nu op basis van anonieme bronnen dat de door de Republikeinen gecontroleerde Senaatscommissie voor Inlichtingen hem opnieuw wil ondervragen over de verklaringen die hij indertijd aflegde, onder meer met betrekking tot het project voor een Trump-tower in Moskou. Volgens de Wall Street Journal weigerde de zoon van de president in te gaan op een uitnodiging van de commissie, en stelde hij voor om de vragen van de senatoren schriftelijk te beantwoorden. Hij zou zich nu tegen zijn dagvaarding willen verzetten, schrijft de krant. Lees ook: Waarom Trump boos is over het rapport dat hem vrijpleit