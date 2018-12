Senaat VS stemt voor stopzetten militaire steun aan oorlog in Jemen

Dat gebeurde met 56 stemmen voor en 41 tegen. 49 Democraten en zeven Republikeinen keurden het voorstel goed. Ze willen hiermee Saoedi-Arabië straffen, dat in Jemen al sinds 2015 strijd voert tegen de Houthi-rebellen en hiervoor steun krijgt van het Westen. Maar sinds de moord op de journalist Jamal Khashoggi is die steun fel omstreden.

Het is onzeker of er een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kan worden gevonden voor het stopzetten van militaire steun. Voorlopig is daar nog geen stemming gepland. Mocht ook in het Huis een meerderheid voor het voorstel stemmen, dan zou bovendien president Donald Trump nog een veto kunnen uitspreken.

De stemming komt bovenop een resolutie waarbij de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Khashoggi.

'Ik geloof absoluut dat als de kroonprins hier in de Verenigde Staten van Amerika voor een rechtbankjury zou komen, hij binnen 30 minuten schuldig zou worden bevonden', zei de invloedrijke Republikeinse senator Bob Corker woensdag. 'Ik geloof absoluut dat hij de opdracht heeft gegeven. Ik geloof dat hij het heeft gemonitord. En ik geloof dat hij verantwoordelijk is.'

President Trump zei dinsdag nog in gesprek met persbureau Reuters dat hij Bin Salman blijft steunen. Saoedi-Arabië is 'een zeer goede bondgenoot' geweest, aldus Trump, en investeert bovendien miljarden in Amerikaanse wapens.