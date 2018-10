Senaat stemt in met voortzetting van procedure voor benoeming Kavanaugh

De Senatoren in de VS hebben vanochtend in een belangrijke stemming beslist om de benoeming van Brett Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof voort te zetten.

Met de procedurestemming van vandaag wordt de facto het eindpunt van de debatten vastgelegd. Er wordt daarvoor nu een termijn van dertig uur opgestart. De definitieve stemming om de benoeming van Kavanaugh te bevestigen zal daardoor wellicht morgen kunnen plaatsvinden.

De stemming van vandaag was erg nipt: 51-49. Voor de start van de stemming was het niet duidelijk of de vereiste meerderheid wel bereikt zou worden, aangezien de Republikeinen slechts over een nipte meerderheid beschikken. Bovendien hadden verschillende senatoren van die partij nog niet duidelijk gemaakt hoe ze zouden stemmen.

Uiteindelijk stemde slechts één Republikeinse senator (Lisa Murkowksi) tegen het voortzetten van de procedure, maar er was ook één Democraat (Joe Manchin) die meestemde met het ja-kamp. Maar het is nog niet duidelijk of Kavanaugh ook in de finale stemming een meerderheid zal kunnen halen.