De procureur van de staat New York heeft maandag twee juristen aangeduid die belast worden met het onderzoek naar de beschuldigingen tegen gouverneur Andrew Cuomo.

Die werd de jongste weken door vijf vrouwen beticht van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

Procureur Letitia James maakte maandag bekend dat ze de ex-procureur Joon Kim heeft aangesteld, net als een advocate die gespecialiseerd is in kwesties rond discriminatie op het werk: Anne Clark. 'Deze ploeg zal een volledig en onafhankelijk onderzoek voeren naar de klachten over seksuele intimidatie door de gouverneur, naar de omstandigheden en naar de manier waarop zijn kabinet deze dossiers heeft behandeld', stelde ze.

De onderzoekers moeten elke week verslag uitbrengen. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek zal lopen. Cuomo, die al aan zijn derde ambtstermijn bezig is als gouverneur vcan New York, weigert intussen om af te treden. Nochtans neemt ook binnen de Democratische partij de druk op hem toe, met onder meer de Democratische fractieleider in de Senaat van New York die heeft gezegd dat hij weg moet.

Covid-aanpak

De beschuldigingen inzake seksueel wangedrag zijn maar één element in wat Cuomo boven het hoofd hangt. Ook zijn aanpak van de coronacrisis, ooit alom geprezen, wordt hem nu ten kwade geduid. Zijn diensten hebben, volgens een rapport van de genoemde Letitia James, de overlijdens in rusthuizen met misschien wel vijftig procent onderschat door overlijdens van rusthuisbewoners in ziekenhuizen niet mee te tellen. Volgens The New York Times hebben topmedewerkers van Cuomo zelfs met de cijfers in een rapport geknoeid om de resultaten voor woonzorgcentra op te smukken. Ook zou de ploeg van Cuomo, door maandenlang nog besmettelijke bewoners bij ontslag uit het ziekenhuis te laten terugsturen naar hun rusthuizen, de besmettingen hebben opgedreven.

Die werd de jongste weken door vijf vrouwen beticht van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Procureur Letitia James maakte maandag bekend dat ze de ex-procureur Joon Kim heeft aangesteld, net als een advocate die gespecialiseerd is in kwesties rond discriminatie op het werk: Anne Clark. 'Deze ploeg zal een volledig en onafhankelijk onderzoek voeren naar de klachten over seksuele intimidatie door de gouverneur, naar de omstandigheden en naar de manier waarop zijn kabinet deze dossiers heeft behandeld', stelde ze. De onderzoekers moeten elke week verslag uitbrengen. Het is niet duidelijk hoe lang het onderzoek zal lopen. Cuomo, die al aan zijn derde ambtstermijn bezig is als gouverneur vcan New York, weigert intussen om af te treden. Nochtans neemt ook binnen de Democratische partij de druk op hem toe, met onder meer de Democratische fractieleider in de Senaat van New York die heeft gezegd dat hij weg moet.De beschuldigingen inzake seksueel wangedrag zijn maar één element in wat Cuomo boven het hoofd hangt. Ook zijn aanpak van de coronacrisis, ooit alom geprezen, wordt hem nu ten kwade geduid. Zijn diensten hebben, volgens een rapport van de genoemde Letitia James, de overlijdens in rusthuizen met misschien wel vijftig procent onderschat door overlijdens van rusthuisbewoners in ziekenhuizen niet mee te tellen. Volgens The New York Times hebben topmedewerkers van Cuomo zelfs met de cijfers in een rapport geknoeid om de resultaten voor woonzorgcentra op te smukken. Ook zou de ploeg van Cuomo, door maandenlang nog besmettelijke bewoners bij ontslag uit het ziekenhuis te laten terugsturen naar hun rusthuizen, de besmettingen hebben opgedreven.