In Myanmar heeft de politie zaterdag in Mandalay met scherp geschoten op manifestanten die betoogden tegen de militaire junta. Daarbij vielen minstens twee doden en zes gewonden.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft zaterdagnacht 'het gebruik van dodelijk geweld' in Myanmar veroordeeld.

'Het gebruik van dodelijk geweld en intimidatie tegen vreedzame betogers is onaanvaardbaar', zei Guterres. 'Iedereen heeft het recht om vreedzaam te betogen. Ik roep alle partijen op om de resultaten van de verkiezingen te respecteren en om de burgerlijke regering te laten terugkeren.'

In Mandalay kwamen zaterdag twee betogers om en raakten er een dertigtal gewond toen de ordediensten het vuur openden op een bijeenkomst tegen de militaire junta van het land. Het gaat om het ergste geweld sinds de staatsgreep van 1 februari.

Repressie

Het protest kwam er daags na het overlijden van een 20-jarige betoogster die vorige week gewond raakte door een kogel in Naypyidaw, de hoofdstad van Myanmar. Ze is het eerste dodelijke slachtoffer van de repressie van de junta. Ook zaterdag heeft de politie met rubberkogels, maar ook weer met scherp geschoten in Mandalay, de op een na grootste stad van het land, zo meldden hulpverleners. Volgens hen vielen daarbij twee doden, onder wie een minderjarige die in het hoofd geraakt werd, en een dertigtal gewonden. Zowat de helft van de gewonden werd door echte kogels geraakt, luidt het.

Het leger in Myanmar pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Sindsdien wordt er in het land op grote schaal gedemonstreerd tegen de militaire junta. Ook in Rangoon, de grootste stad van het land, kwam het zaterdag opnieuw tot protesten. Volgens ngo's zijn op minder dan drie weken tijd ook bijna 550 tegenstanders van de junta opgepakt. Het gaat om politici, stakende ambtenaren, monniken en activisten. Nog maar een veertigtal van hen werd weer vrijgelaten.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, heeft zaterdagnacht 'het gebruik van dodelijk geweld' in Myanmar veroordeeld. 'Het gebruik van dodelijk geweld en intimidatie tegen vreedzame betogers is onaanvaardbaar', zei Guterres. 'Iedereen heeft het recht om vreedzaam te betogen. Ik roep alle partijen op om de resultaten van de verkiezingen te respecteren en om de burgerlijke regering te laten terugkeren.'In Mandalay kwamen zaterdag twee betogers om en raakten er een dertigtal gewond toen de ordediensten het vuur openden op een bijeenkomst tegen de militaire junta van het land. Het gaat om het ergste geweld sinds de staatsgreep van 1 februari. Het protest kwam er daags na het overlijden van een 20-jarige betoogster die vorige week gewond raakte door een kogel in Naypyidaw, de hoofdstad van Myanmar. Ze is het eerste dodelijke slachtoffer van de repressie van de junta. Ook zaterdag heeft de politie met rubberkogels, maar ook weer met scherp geschoten in Mandalay, de op een na grootste stad van het land, zo meldden hulpverleners. Volgens hen vielen daarbij twee doden, onder wie een minderjarige die in het hoofd geraakt werd, en een dertigtal gewonden. Zowat de helft van de gewonden werd door echte kogels geraakt, luidt het. Het leger in Myanmar pleegde op 1 februari een staatsgreep en nam zo de macht over van de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Sindsdien wordt er in het land op grote schaal gedemonstreerd tegen de militaire junta. Ook in Rangoon, de grootste stad van het land, kwam het zaterdag opnieuw tot protesten. Volgens ngo's zijn op minder dan drie weken tijd ook bijna 550 tegenstanders van de junta opgepakt. Het gaat om politici, stakende ambtenaren, monniken en activisten. Nog maar een veertigtal van hen werd weer vrijgelaten.