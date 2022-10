Secretaris-generaal VN pleit voor internationale troepenmacht in Haïti

Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft de internationale gemeenschap zondag opgeroepen om troepen naar Haïti te sturen. Het Caraïbische land heeft om hulp gevraagd in de strijd tegen criminele bendes.

De VN-topman zegt “uiterst bezorgd” te zijn over de situatie in Haïti. Het land wordt geconfronteerd met een nieuwe uitbraak van cholera en een opstoot van geweld. Een internationale troepenmacht wordt noodzakelijk geacht om de crisis in het land een halt toe te roepen. “De secretaris-generaal dringt er bij de internationale gemeenschap, inclusief de leden van de Veiligheidsraad, op aan om het verzoek van de Haïtiaanse regering met spoed in overweging te nemen”, zo meldt de woordvoerder van Guterres in een verklaring. De secretaris-generaal heeft zondag “een brief overgemaakt aan de Veiligheidsraad met opties voor een versterkte hulp voor de veiligheid in Haïti”. In Haïti woedde tussen 2010 en 2019 al eens een cholera-epidemie, die aan meer dan 10.000 mensen het leven kostte. De ziekte werd toen naar het land gebracht door VN-blauwhelmen, die hulp kwamen bieden na de verwoestende aardbeving van 2010.

Vorige week zijn voor het eerst in drie jaar weer choleradoden gemeld in Haïti. De Verenigde Naties vrezen nu voor een snelle toename van het aantal choleragevallen in het arme land. Door een nieuwe opstoot van geweld heeft het land ook te kampen met een tekort aan brandstof om de bevolking van drinkwater te voorzien en om de ziekenhuizen te laten functioneren. De Haïtiaanse premier Ariel Henry had op 11 september een verhoging van de brandstoprijzen aangekondigd. Die mededeling leidde tot nieuw geweld en plunderingen. De grootste olieterminal van het land wordt sinds half september geblokkeerd door gewapende bendes.