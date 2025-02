Naar aanleiding van de derde verjaardag van de Russische invasie in Oekraïne kunt u in Cinéma Aventure (Kleerkoperstraat 15, 1000 Brussel) kijken naar de documentaire over de Oekraïense street artist Gamlet Zinkivskyi, in het bijzijn van Gamlet en de regisseur.

In Gamlet volgt filmmaker Jan Beddegenoodts Gamlet Zinkivskyi, de bekendste graffiti-artiest van Charkiv, die ondanks de voortdurende aanvallen en bombardement koppig zijn werk blijft voortzetten.

Gamlet is een voorbeeld van het Oekraïense doorzettingsvermogen, en een uniek tijdsdocument van een samenleving die ondanks de oorlog toch een beetje normaliteit probeert te behouden.

Bij de screening zal zowel filmmaker Jan Beddegenoodts als Gamlet Zinkivskyi zelf aanwezig zijn.

Bekijk hieronder de trailer:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."