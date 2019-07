Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier

'Geen betere zaak dan de roekeloze uittredingskwestie om de ingeslapen campagne voor Schotse onafhankelijkheid aan te jagen', schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen. Ze stelt scherp op de houding van de Schotten tegenover de brexit.

Het is, eind deze zomer, twintig jaar geleden dat Schotland haar eigen parlement kreeg. Op 10 september 1997 hadden de Schotten enthousiast een kruisje gezet achter de optie voor meer zelfbestuur. Devolutie was een speciaal project van de nieuwe premier Tony Blair. Het overhevelen van macht naar de Schotse regio zou de unie met Groot-Brittannië versterken, was de gedachte. De toenmalige nationalistenleider Alex Salmond voorspelde het tegengestelde. Zelfbestuur zou juist het begin van het einde zijn van Groot Brittannie. Volgens mijn aantekeningen uit die tijd zei Salmond dat Schotland 'tijdens mijn leven zelfstandig zal worden'. Als je moest wedden op wie van de twee het bij het juiste eind heeft, zou ik € 50 inzetten op Salmond. Beter nog, maak daar £ 500 van.

