'De visserij heeft het slechtste van twee werelden bekomen.' Dat is de boodschap van een vlammende open brief die Elspeth Macdonald, de CEO van het Schotse visserijverbond SFF, aan Brits premier Boris Johnson stuurde. 'Uw deal heeft de sector in de steek gelaten'.

Sinds het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari zitten de Schotse vissers met de handen in het haar. De Schotten voerden tot Nieuwjaar het grootste deel van hun vangst uit naar het Europese vasteland, maar de nieuwe bureaucratische rompslomp bemoeilijkt de export van verse vis aanzienlijk. Het gevolg: grote overschotten op de lokale markt en kelderende prijzen. Sommige vissers zetten zelfs koers naar Denemarken om zo rechtstreeks op de Europese markt te kunnen verkopen.

Nu kaart ook de SFF, de vereniging van Schotse vissers, het probleem openlijk aan met een niet mis te verstane boodschap in een open brief. 'Velen in onze industrie vrezen voor hun toekomst in plaats van die met optimisme en ambitie tegemoet te treden', schrijft de bond. Concreet klagen de vissers dat de quota een stuk lager uitvallen dan oorspronkelijk beloofd. Bovendien hebben de Europese vissers nog steeds ongehinderde toegang tot de Britse wateren. De hoop van de vissers spitst zich nu toe op 2026 wanneer de overgangsfase ten einde loopt.

Uren vast aan de grens

Wel verwelkomde Macdonald de door de regering aangekondigde compensatie. Al beklemtoonde ze dat het om extra geld moet gaan en dus niet uit de al beloofde pot van 100 miljoen pond voor investeringen en innovatie mag komen.

De visserij en de toegang van vissers uit de EU tot Britse wateren waren lange tijd een van de grootste struikelblokken in de onderhandelingen over het Brits-Europese handelsakkoord.

Volgens de BBC mort ook de Britse vleesindustrie. Nick Allen, de CEO van de British Meat Processor Association, beschrijft de administratieve rompslomp als 'een proces dat ons terugwerpt naar de middeleeuwen'. Ladingen met vlees zouden uren of soms dagenlang vastzitten aan de grensovergangen.

