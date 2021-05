De Scottish National Party (SNP) van premier Nicola Sturgeon heeft met ruime voorsprong de Schotse parlementsverkiezingen gewonnen. Dat heeft de kiescommissie in Edinburgh zaterdagavond meegedeeld. Met 64 zetels komen de nationalisten één zetel tekort om een absolute meerderheid te behalen.

Niettemin lijkt een meerderheid van het nieuwe parlement gewonnen voor de organisatie van een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid. De groenen, die ook het referendum steunen, haalden ook acht zitjes in het 129 zetels tellende parlement in Edinburgh, zo blijkt uit de definitieve resultaten van de stembusgang van donderdag.

Bij een eerste referendum in 2014 wonnen de tegenstanders van onafhankelijkheid het pleit. De Britse regering van premier Boris Johnson wijst een nieuw referendum af, maar de nationalisten betogen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie de situatie fundamenteel heeft veranderd. In Schotland was een ruime meerderheid tegen de brexit.

De Schotse Conservatieven boeken met 31 zetels een status quo. De socialisten van Labour verliezen twee zetels en komen uit op 22 volksvertegenwoordigers. De Liberal Democrats moeten één zitje prijsgeven en houden er nog vier over. De partij Alba van voormalig premier Alex Salmond lukte het niet een zetel in de wacht te slepen.

Met 66 procent was de opkomst de hoogste sinds het parlement in 1999 werd opgericht.

Johnson pleit voor eenheid

Na de verkiezingsoverwinning van de Schotse nationalisten heeft de Britse premier Boris Johnson gepleit voor de eenheid van de verschillende landsdelen van het Verenigd Koninkrijk. 'Het is mijn hartstochtelijke overtuiging dat het in het belang is van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk, en vooral van de inwoners van Schotland, als we samenwerken', schreef Johnson in een zaterdagavond gepubliceerde brief aan de Schotse regeringsleidster Nicola Sturgeon. Het nut van deze samenwerking was vooral te zien tijdens de coronapandemie. 'Dat is Team Verenigd Koninkrijk in actie', aldus Johnson.

Johnson voelt er niets voor dat Sturgeon een onafhankelijk Schotland na de brexit weer de EU in wil leiden. Ze eiste al dat Johnson een nieuw onafhankelijkheidsreferendum zou toelaten.

Johnson schreef in de brief dat het land voor grote uitdagingen staat. De 'brede schouders' van het Verenigd Koninkrijk hebben jobs en ondernemingen beschermd tijdens de coronacrisis. Het economische herstel is echter een gemeenschappelijke opgave. Johnson nodigde Sturgeon uit voor een ontmoeting met zijn regering en de leiders van de andere landsdelen, Wales en Noord-Ierland, om te praten over hoe de gemeenschappelijke uitdagingen best aangepakt worden.

Johnson schreef een gelijkaardige brief aan Mark Drakeford, de regeringsleider van Wales, die de parlementsverkiezingen daar ook duidelijk gewonnen heeft.

