Ze mag er niet aan denken dat er een no-dealbrexit komt en dat Boris Johnson zijn intrek neemt in Downing Street 10. Maar voor het Schotse onafhankelijkheidsstreven, beseft premier Nicola Sturgeon, zou dat geen slechte zaak zijn.

Nicola Sturgeon (48) is premier van Schotland en voorzitster van de Scottish National Party (SNP). De SNP bepaalt in Schotland al 12 jaar de politieke agenda, met een programma dat een vreemde mengeling is van links sociaal beleid, bezorgdheid om het klimaat en een nationalisme dat migratievriendelijk is. In 2014 lag Sturgeon mee aan de basis van het referendum over de Schotse onafhankelijkheid. 55 procent van de Schotten stemde tegen onafhankelijkheid, 45 procent voor. Nu kondigt de juriste uit Glasgow een nieuw referendum aan, dat op z'n laatst over twee jaar moet plaatsvinden.

...