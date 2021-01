De Schotse regering heeft een mogelijke vliegreis van de aftredende Amerikaanse president Donald Trump naar zijn golfresort in Schotland afgewezen. Ze reageerde daarmee op een mediabericht als zou Trump overwegen op 19 januari naar Schotland te vliegen om niet te moeten deelnemen aan de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden op 20 januari.

Vanwege de coronabeperkingen is het onwettig zonder noodzakelijke reden Schotland binnen te komen, zei de Schotse regeringsleider Nicola Sturgeon dinsdag. 'Naar hier komen om golf te spelen, is niet wat ik een noodzakelijke reden zou noemen', zei ze. 'We laten momenteel niemand toe zonder noodzakelijke reden naar Schotland te komen en dat geldt voor hem net zoals voor iedereen.'

Trump verzet zich tegen de verkiezingszege van Biden. Schotse media hebben bericht dat voor 19 januari de aankomst van een Amerikaans militair vliegtuig van het type Boeing 757 aan de luchthaven Glasgow-Prestwick is aangekondigd, een toestel dat Trump in het verleden gebruikt heeft.

Sturgeon zei dat ze niet op de hoogte was van de reisplannen van Trump. 'Ik hoop en verwacht - wat elkeen verwacht maar niet per se hoopt - dat zijn (...) reisplan een vertrek uit het Witte Huis is.'

