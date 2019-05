Schorsing Catalaanse parlementsleden kan gevolgen hebben voor Spaanse regeringsvorming

De Spaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vrijdag vier opgesloten Catalaanse parlementsleden geschorst. De vier Catalaanse separatisten, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull et Jordi Sanchez, zitten al meer dan een jaar in voorlopige hechtenis voor hun aandeel in de mislukte afscheidingspoging van Catalonië.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Demonstranten dragen een spandoek met een foto van Oriol Junqueras

De Catalaanse senator Raul Romeva zal wellicht ook geschorst worden. De beslissing tot schorsing werd vrijdag bekendgemaakt door kamervoorzitter Meritxell Batet, na juridisch onderzoek door de diensten van het parlement. De schorsing kan gevolgen hebben voor de nieuwe regering van de socialist Pedro Sanchez. Die beschikt niet over een absolute meerderheid. De Catalaanse separatisten moeten Sanchez tijdens zijn investituur begin juli steunen of zich onthouden bij de stemming. Als de schorsing zou betekenen dat de vier Catalanen zich niet door hun opvolgers mogen laten vervangen - en er dus minder parlementsleden zijn - beschikt Sanchez sowieso over een meerderheid. Juridische diensten moeten nu uitzoeken wat er precies moet gebeuren. Lees ook: Wat John Crombez van Pedro Sánchez kan leren: 'Ga voluit voor een roodgroen verbond en laat N-VA los'