Door zware smog boven de Indiase hoofdstad New Delhi sluiten de scholen er vrijdag opnieuw de deuren, tot nader order. Het Indiase Hooggerechtshof heeft dat donderdag aangekondigd. De belasting door fijnstof in en rond de hoofdstad ligt vele malen hoger dan de als aanvaardbaar beschouwde grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De scholen in New Delhi gingen al eerder dicht, maar werden na een lichte verbetering in de luchtkwaliteit onlangs weer geopend. Het Hooggerechtshof droeg de regering op de luchtvervuiling aan te pakken. 'Het is verschrikkelijk dat de vervuiling zo erg is dat kinderen niet naar school kunnen gaan', zegt de chef voor India van de hulporganisatie Save the Children. De scholen waren eerder al bijna twee jaar dicht wegens de coronapandemie. Volgens officiële cijfers kende het gebied in november de ernstigste luchtvervuiling in zes jaar.

Vooral in de winter behoort de luchtkwaliteit in de metropool tot de slechtste van de wereld. Dan verbranden boeren in de omliggende staten gewasresten om snel en goedkoop weer gewassen te kunnen verbouwen. Dat is eigenlijk verboden, maar dat verbod wordt nauwelijks gehandhaafd. Daar komen de uitlaatgassen van de vele auto's, de industrie, de bouwwerven en de afvalverbrandingen nog eens bovenop. Veel mensen in de Indiase hoofdstad zien de luchtvervuiling niet als een groot probleem. De welgestelden kopen luchtreinigers om de lucht in hun huizen schoon te houden.

