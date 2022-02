'Ons gezamenlijke doel is een oorlog in Europa te voorkomen.' Dat heeft de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dinsdag verklaard bij de start van een crisisoverleg in Berlijn over de situatie in Oekraïne. Scholz zit dinsdagavond samen met de Franse president Emmanuel Macron en de Poolse president Andrzej Duda.

De drie leiders beklemtonen het belang van onderhandelingen en diplomatieke oplossingen. De handhaving van de vrede moet worden bereikt 'via diplomatie en duidelijke boodschappen, en door de gemeenschappelijke wil om gezamenlijk op te treden', aldus Scholz. 'De oorlog vermijden is vandaag onze fundamentele taak. Ik denkt dat we daarin zullen slagen', zegt ook Duda. 'Het belangrijkste is nu eenheid en solidariteit. We moeten laten zien dat we met één stem spreken, dat we een gemeenschap zijn die niet kan worden verbroken.'

Tegelijkertijd wordt Rusland ook gewaarschuwd voor de 'verstrekkende gevolgen' die een eventuele invasie in Oekraïne zal hebben. Rusland zal 'politiek, economisch en zeker geostrategisch' de gevolgen dragen, zegt Scholz. Macron was eerder op de dag al in Moskou en Kiev voor bemiddelingsgesprekken. Scholz had maandag nog overlegd met de Amerikaanse president Joe Biden. De ontmoeting met Duda moet nu de coördinatie binnen de Europese Unie benadrukken.

In Polen wordt erg kritisch gekeken naar de koers die Duitsland in de Oekraïne-crisis vaart. Vooral de weigering van Berlijn om wapens aan Oekraïne te leveren valt niet in goede aarde bij Polen.

