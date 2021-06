Een schip met tientallen Rohingya-vluchtelingen is na bijna vier maanden op zee vanuit Bangladesh gestrand op het eiland Idaman in de Indonesische provincie Atjeh, zo heeft ABC News vrijdag gemeld.

De Myanmarese Rohingya's uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh, waren met bestemming Maleisië vertrokken. Maar volgens het Indonesische staatspersbureau Antara lieten de autoriteiten hen niet binnen in het kader van covid-reglementering . Toen het schip leksloeg - andere bronnen gewagen van motorpech - kregen ze van Indiase vissers een andere boot. Andere bronnen zeggen dat de Indiase kustwacht het schip repareerde. Het schip mocht noch terugkeren naar Bangladesh noch aanleggen in India.

De boot kreeg (al of niet opnieuw) motorpech en strandde. De opvarenden konden met rubberbootjes het strand van een onbewoond eiland bereiken. De vluchtelingen waren aanvankelijk met 90, maar negen zijn onderweg gestorven, meldt ABC. Onder de 81 overlevenden zijn er 49 vrouwen en elf kinderen.

Bewoners van naburige eilanden brachten de autoriteiten op de hoogte, die nu onder meer covid-tests uitvoeren.

Wat er met de vluchtelingen zal gebeuren is onduidelijk.

Zowat 700.000 Rohingya's zijn Myanmar ontvlucht na geweldpleging van het leger.

