Een koopvaardijschip met 750 ton diesel dat van Egypte naar Malta voer, is zaterdag gezonken in de Golf van Gabès, voor de zuidoostkust van Tunesië. De Tunesische autoriteiten proberen momenteel een milieuramp af te wenden. De zevenkoppige bemanning zou zijn gered.

'De tanker zonk vanmorgen in de Tunesische territoriale wateren nadat het in slecht weer terecht was gekomen. Op dit moment is er geen lek', zei woordvoerder Mohamed Karray, die eraan toevoegde dat een rampenpreventiecommissie zal bijeenkomen om te beslissen welke actie moet worden ondernomen.

Bemanning geëvacueerd

De middelgrote tanker Xelo zonk zaterdagochtend in de Tunesische territoriale wateren. Het Tunesische ministerie van Milieu heeft een noodplan geactiveerd om een maritieme milieuramp bij Gabès te voorkomen, meldde nieuwsagentschap TAP. Het ministerie voegde eraan toe dat het samenwerkt met de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Transport om het schip te redden. 'De situatie is momenteel onder controle', citeerde TAP het ministerie van Milieu.

De Xelo, varend onder de vlag van Equatoriaal-Guinea, was op weg naar het eiland Malta vanuit de haven van Damietta in Egypte. Wegens de slechte weersomstandigheden had het schip vrijdagavond gevraagd om de Tunesische territoriale wateren binnen te gaan. Ongeveer zeven kilometer voor de kust van de Golf van Gabès (zuidoosten), begon de tanker water te maken, dat de machinekamer binnensijpelde en tot bijna twee meter hoog steeg, volgens het Tunesische ministerie van het milieu.

De Tunesische autoriteiten evacueerden vervolgens de bemanning van zeven mensen. Volgens een woordvoerder zijn de bemanningsleden, bestaande uit een Georgische kapitein, vier Turken en twee Azerbeidzjanen, kort 'gehospitaliseerd voor controles en verblijven ze in een hotel'.

