De Amerikaanse staat Michigan betaalt het leeuwenaandeel van in totaal 626 miljoen dollar schadevergoeding aan tienduizenden inwoners van de stad Flint vanwege verontreinigd leidingwater. Een federale rechter in Michigan keurde het schikkingsbedrag, het hoogste in de geschiedenis van de staat, woensdag officieel goed.

De aanwezigheid van hoge loodconcentraties in het water in Flint gold sinds 2014 als een noodsituatie voor de volksgezondheid en veroorzaakte lokaal veel woede en frustratie. Lood kan giftig zijn en vooral kinderen zijn kwetsbaar. De problemen met lood in het leidingwater begonnen toen de watertoevoer, ter bezuiniging, vanuit het Huronmeer werd verlegd naar de Flint-rivier. Door de zuurtegraad van het water uit de rivier loste het lood van de leidingen op in het drinkwater.

Twee onafhankelijke onderzoeken stelden loodvergiftiging vast bij de bevolking van Flint. Het schandaal kostte meerdere functionarissen de kop en leidde tot civiele rechtszaken en strafrechtelijke aanklachten tegen de staat en de stad.

Er woonden destijds zowat 100.000 mensen in de oude industriestad., onder wie 18.000 tot 20.000 kinderen. Zowat 57 procent zijn Afro-Amerikanen en meer dan een derde leeft onder de armoededrempel. Meer dan 25.000 mensen hebben gezondheidsschade geleden door het vergiftigde water. Lokale media schrijven dat ongeveer 80 procent van het schikkingsbedrag naar mensen gaat die jonger dan 18 jaar waren tussen april 2014 en juli 2016. Kinderen tot zes jaar zullen een hoger bedrag krijgen dan andere kinderen.

De staat Michigan en andere daarmee geassocieerde aangeklaagden betalen zowat 600 miljoen van de 626 miljoen dollar, aldus nieuwszender CNN. De stad en daarmee verbonden aangeklaagden komen met de rest over de brug. Hoewel het drinkwater opnieuw vanuit het meer komt en het merendeel van de gecontamineerde leidingen is vervangen, verkiezen nog steeds veel inwoners water uit flessen te drinken.

