Schietpartij Straatsburg 'is ontegensprekelijk een aanslag'

'Het gaat hier ontegensprekelijk om een aanslag', zei Ries woensdag. Volgens de burgemeester is het absoluut noodzakelijk dat woensdag in het teken staat van de rouw.

Bij de schietpartij zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde is hersendood. Dat bevestigde Rémy Heitz, de procureur van Parijs, op een persconferentie in de hoofdstad van de Elzas. Twaalf andere mensen raakten gewond, zes daarvan zijn er erg aan toe.

'Allah Akbar'

Ook de speurders gaan er inmiddels van uit dat de dader door terroristische motieven werd geïnspireerd. Volgens de procureur hebben getuigen de 29-jarige dader, die nog altijd voortvluchtig is, 'Allah Akbar' horen roepen.

'Rekening houdend met de geviseerde locatie, de door de dader gebruikte werkwijze, zijn profiel en de verschillende getuigen die zeggen dat ze de verdachte 'Allah Akbar' hebben horen roepen, werd de antiterreursectie van het parket van Parijs ingeschakeld', aldus de procureur.

Opgepakt

Vier personen uit de omgeving van Chérif C. zijn opgepakt voor verhoor, aldus nog Heitz. Terwijl de vermoedelijke dader zelf nog op de vlucht is, werden vannacht 'verschillende huiszoekingen uitgevoerd op plaatsen die door de verdachte mogelijk worden gefrequenteerd', vervolgde de magistraat.

De Duitse veiligheidsdiensten zijn ook op zoek naar zijn broer, Sami C, meldt de Duitse krant Tagesspiegel. Volgens het dagblad woonden beide mannen in Straatsburg.

De broers worden beschouwd als geradicaliseerd en zouden deel uitmaken van het islamistische milieu in Straatsburg, zo verklaarde een hooggeplaatste veiligheidsverantwoordelijke aan de krant. Over mogelijke contacten met het salafistisch milieu in Duitsland is voorlopig niets bekend.

De vermoedelijke dader van de aanval in Straatsburg zat wegens zware diefstal van januari 2016 tot februari 2017 in Duitsland in de cel, eerst in de gevangenis van Konstanz, daarna in Freiburg. In februari 2017 werd Chérif C. overgebracht naar Frankrijk. Daar werd hij door de autoriteiten gecatalogeerd als een terroristische dreiging, wat in Duitsland niet het geval was, schrijft de Tagesspiegel.

Wraak zou een motief kunnen zijn voor de aanval op de kerstmarkt, klinkt het in veiligheidskringen. Mogelijk reageerde Chérif C. impulsief op de poging van de politie om hem te arresteren.

De Franse veiligheidsdiensten waren in elk geval niet op de hoogte van eventuele voorbereidingen voor een aanslag in de hoofdstad van de Elzas.