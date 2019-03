Schietpartij op tram in Utrecht: wat we tot nu toe weten

Meerdere traumaheli's zijn ingezet om hulp te verlenen.

De schietpartij vond plaats omstreeks 10.45 uur. De politie bevestigt dat de veronderstelde dader voortvluchtig is en sluit niet uit dat er meerdere daders zijn. Er wordt ook gevraagd om we te blijven uit de omgeving.

Terroristisch motief niet uitgesloten

De politie laat ook weten in het onderzoek rekening te houden met een eventueel terroristisch motief. Premier Mark Rutte kan niet zeggen of het om terreur gaat. 'Maar ik maak mij grote zorgen', zo citeerde het RTL Nieuws de regeringsleider.

Onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) komt maandag het crisisoverleg bijeen in verband met de schietpartij in Utrecht. Dat heeft NCTV-topman Pieter-Jaap Aalbersberg laten weten op Twitter.

Het crisiscentrum in ons land volgt de situatie in Utrecht 'minuut per minuut' op. 'Het is nog te vroeg om concreet acties of maatregelen te nemen', laat een woordvoerder weten.

Het crisiscentrum verzamelt momenteel zoveel mogelijk informatie en zal de situatie vervolgens met verschillende actoren bespreken, zoals het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD en de federale politie.

Kom niet in de buurt van de plaats van het incident. We zijn met man en macht aan het werk, voor en achter de schermen. #24oktoberplein #utrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Extra beveiliging

De politie heeft de Utrechtse scholenkoepel geadviseerd om de deuren van scholen dicht te houden.

Op het Binnenplein in Den Haag, waar het parlement is gevestigd, is er extra beveiliging. Op militaire leest geschoeide politie draagt zichtbaar automatische wapens.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Premier Rutte over de gebeurtenissen in Utrecht: "Coalitieoverleg is onderbroken. Ik maak me grote zorgen." pic.twitter.com/VlkMBDC6Ph — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 18, 2019

Getuigen

De schietpartij lijkt het leven te hebben gekost aan tenminste een iemand. Volgens een verslaggeefster van het Nederlandse persbureau ANP ter plekke ligt op de trambaan, tussen twee tramstellen in, een volledig met laken afgedekt slachtoffer.

Veel informatie is echter nog onbevestigd. Zo gewaagde een getuige tegenover de regionale omroep RTV Utrecht dat vier mannen in de tram op een vrouw zouden hebben geschoten. Bronnen meldden de omroep dat de politie op zoek zou zijn naar een rode auto.