Live Schietpartij in Utrecht: 'Drie doden en vijf gewonden'

13:49

Universiteit Utrecht dicht

De Universiteit Utrecht is uit voorzorg gesloten na het schietincident in de stad. Alle studenten moeten binnenblijven. De Hogeschool Utrecht is nog wel open, maar bij de hoofdingang staan extra mensen bij de deur. 'Alle ingangen zijn gesloten, maar bij de hoofdingang hebben we verscherpt toezicht', zegt een woordvoerster van de hogeschool. 'Op last van de politie hebben we studenten wel gevraagd om zich zo min mogelijk te verplaatsen.' Utrecht is met 350.000 zielen de vierde grootste stad van Nederland.

In de hoofdstad Amsterdam is de politie extra alert. 'We houden nauw contact met onze collega's in Utrecht', aldus een woordvoerder. Een zegsman van burgemeester Femke Halsema zegt dat de politie vooral 'op de logische plekken' in de hoofdstad extra waakzaam is. Over concrete veiligheidsmaatregelen is er geen communicatie. (Belga)