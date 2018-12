Schietpartij in Straatsburg: Twee doden en elf gewonden

Volgens de laatste informatie zou de politie de dader in het nauw gedreven hebben. Er zou over en weer geschoten worden. Bij de schietpartij zijn voorlopig twee doden en elf gewonden gevallen. Zeven van hen zijn er erg aan toe, meldt de prefectuur in een persbericht. De sectie antiterrorisme van het parket van Parijs onderzoekt de zaak en gaat voorlopig uit van een terroristische aanslag.

Het schietincident vond dinsdag rond 20 uur plaats in het centrum van de stad. Een man zou met een automatische wapen schoten gelost hebben op een menigte, waarop er paniek uitbrak. Veel mensen vluchtten weg naar een restaurant.

Volgens een nieuwe balans van de prefectuur van Bas-Rhin zouden er één dode en tien gewonden zijn. De burgemeester van Straatsburg, Roland Ries, riep via de Franse media alle burgers op om binnen te blijven.

Op sociale media werd gemeld dat de historische binnenstad, la "Grande Ile" volledig omringd door water, van de metropool in de Elzas compleet is afgesloten. Alle bruggen worden bewaakt. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christopeh Castaner, was voor een receptie in het Elysée op het moment van de feiten en zou volgens diverse getuigen het gebouw verlaten hebben en teruggekeerd zijn naar zijn kabinet om de situatie op de voet te volgen. Nog volgens Le Figaro is ook president Emmanuel Macron aanwezig in het Elysée en zou hij zijn bezoek aan de voornoemde receptie ingekort hebben.

Europees parlement in lockdown na schietpartij in Straatsburg

Een lid van het Europees Parlement zegt dat de wetgevende instantie momenteel in lockdown is na een schietpartij in de Franse stad Straatsburg. 'Het Europees Parlement heeft het noodprotocol geactiveerd en is momenteel in lockdown [sic] om de parlementsleden te beschermen. Blijf veilig en binnen', schreef de Griekse Eva Kaili op Twitter.

