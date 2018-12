Schietpartij in Straatsburg: dodental loopt op naar vier

De Franse premier Edouard Philippe heeft beslist om de 'interministeriële crisiscel' te activeren, na de schietpartij in Straatsburg waarbij verschillende doden vielen. De dader zou de 29-jarige Cherif C. zijn, die bij de Franse inlichtingendiensten verdacht werd van radicalisering. Hij zou ook andere criminele feiten gepleegd hebben. Dinsdagochtend probeerde de politie hem op te pakken in verband met een inbraak, maar de man gaf niet thuis.

Door het activeren van de crisiscel worden alle betrokken overheidsdiensten samengebracht. De dader is nog altijd voortvluchtig. Eerder dinsdagavond waren er berichten dat hij gewond zou zijn na de interventie van militairen in Straatsburg.

Bij de schietpartij zijn voorlopig vier doden en vijf gewonden gevallen, volgens een politiebron. Verschillende van hen zijn er erg aan toe, meldt de prefectuur in een persbericht. De sectie antiterrorisme van het parket van Parijs onderzoekt de zaak en gaat voorlopig uit van een terroristische aanslag.

Het schietincident vond dinsdag rond 20 uur plaats in het centrum van de stad. Een man zou met een automatische wapen schoten gelost hebben op een menigte, waarop er paniek uitbrak. Veel mensen vluchtten weg naar een restaurant.

Omdat de dader(s) van de schietpartij nog altijd niet gevat kon worden, is de binnenstad van Straatsburg omstreeks 23.15 uur nog altijd hermetisch afgesloten. De burgemeester riep mensen op om binnen te blijven. Onder meer het Europees parlement is in "lockdown", maar ook in de sportarena 'Rhenus', waar een basketmatch plaatsvond tussen Straatsburg en Ljubljana, mag men niet buiten. Ook vele restaurants zijn afgesloten.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christopeh Castaner, was voor een receptie in het Elysée op het moment van de feiten en zou volgens diverse getuigen het gebouw verlaten hebben en teruggekeerd zijn naar zijn kabinet om de situatie op de voet te volgen. Nog volgens Le Figaro is ook president Emmanuel Macron aanwezig in het Elysée en zou hij zijn bezoek aan de voornoemde receptie ingekort hebben.

Europees parlement in lockdown na schietpartij in Straatsburg

Een lid van het Europees Parlement zegt dat de wetgevende instantie momenteel in lockdown is na een schietpartij in de Franse stad Straatsburg. 'Het Europees Parlement heeft het noodprotocol geactiveerd en is momenteel in lockdown [sic] om de parlementsleden te beschermen. Blijf veilig en binnen', schreef de Griekse Eva Kaili op Twitter.

Kritiek

Intussen stromen ook de politieke reacties binnen na de schietpartij. De meeste Franse politici betuigen hun medeleven met de slachtoffers, maar hier en daar is er ook kritiek te horen op de aanpak van geradicaliseerden. Onder meer de extreem-rechtse Marine Le Pen vindt dat het beleid tegen terrorisme faalt in Frankrijk. Laurent Wauquiz, voorzitter van "Les Republicains", opende de discussie met een gelijkaardige tweet. 'Hoeveel aanslagen moeten er nog gebeuren door 'geficheerden' vooraleer we ons rechtssysteem in de strijd tegen terrorisme aanpassen?'