Een schutter is maandag de Russische staatsuniversiteit in Perm binnengedrongen. Volgens de Russische autoriteiten zijn minstens acht mensen om het leven gekomen, anderen raakten gewond.

De onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in Rusland, meldt eveneens dat de schutter zelf student aan de universiteit zou zijn. De schutter raakte gewond bij zijn aanhouding. 'Een van de aanvallers is geneutraliseerd, we verifiëren informatie over mogelijke medeplichtigen', zegt Dmitri Machonin, de gouverneur van het deelgebied Perm. Op sociale media circuleren beelden van de gewapende man. Op andere beelden is te zien hoe studenten uit de ramen van een universiteitsgebouw springen.De aanval komt er daags na het einde van de driedaagse parlementsverkiezingen in Rusland, gewonnen door president Vladimir Poetins partij Verenigd Rusland.