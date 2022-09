Schietpartij in Russische school: zeker 13 doden en 21 gewonden

Bij een schietpartij in een school in de Russische stad Izjevsk zijn zeker 13 doden en 21 gewonden gevallen. Dat meldt de Russische minister van Binnenlandse Zaken.

De dader zou ook zelfmoord hebben gepleegd, aldus de minister. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich 7 kinderen, onder de 21 gewonden 14 kinderen.

Volgens de gouverneur ‘drong een ongeïdentificeerd persoon de school binnen’ alvorens ‘de bewaker te doden’ en in de school het vuur te openen, ook op de kinderen.

De gouverneur voegde er ook aan toe dat de evacuatie is afgelopen en dat er een perimeter werd ingesteld.

Wat het motief van de dader was, is niet duidelijk.

De stad Izjevsk ligt ongeveer 950 kilometer ten oosten van Moskou.

Schietpartijen

Schietpartijen op scholen en universiteiten komen de laatste jaren steeds vaker voor in Rusland. Bijna dag op dag een jaar geleden, op 20 september 2021, vielen 6 doden en 24 gewonden bij een schietpartij in de Russische staatsuniversiteit in Perm.

Op 11 mei vorig jaar opende een negentienjarige het vuur in zijn voormalige school in Kazan, in de autonome Russische republiek Tartarstan, met 9 overlijdens en 23 gewonden tot gevolg.

Dezelfde dag gaf president Poetin de opdracht tot een herziening van de regels omtrent de wapendracht. De schutter in Kazan werd gearresteerd met een vergunning voor een halfautomatisch wapen op zak.