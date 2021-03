Er heeft zich een schietpartij op een middelbare school in Pine Bluff in de Amerikaanse staat Arkansas voorgedaan, zo hebben meerdere Amerikaanse media maandag bericht. Volgens de schooldirectie gaat het om een 'geïsoleerd incident'.

Het gaat om de Watson Chapel Junior High School. Alle campussen zijn in lockdown geplaatst, en de autoriteiten zijn in actie getreden, aldus het ABC News.

Volgens televisiezender KATV zou een student zijn neergeschoten en per helikopter naar een ziekenhuis zijn overgebracht. De andere studenten zijn veilig en wel. Een jonge verdachte zou zijn aangehouden.

De studenten van de Watson Chapel Junior High School waren maandag voor het eerst naar de campus teruggekeerd om er weer ter plaatse les te krijgen. Voordien volgden ze thuis les om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Pine Bluff bevindt zich op zowat 70 km ten zuiden van Little Rock, de hoofdstad van Arkansas. (Belga)

