De Noorse politie heeft zondag gezegd dat het schietincident in de moskee dichtbij de hoofdstad Oslo beschouwd wordt als een 'poging tot terroristische daad'.

'Het onderzoek heeft aangetoond dat de dader extreemrechtse standpunten heeft', zei Rune Skjold van de politie van Oslo tijdens een persconferentie over de jonge Noor die verdacht wordt van de feiten. Hij zei dat de verdachte zijn steun had uitgesproken voor Vidkun Quisling, de Noorse politicus die samenwerkte met de Duitse bezetter, en antimigratiestandpunten had. 'Hij had xenofobe meningen, en wilde terreur zaaien.'

Bij de aanval in het Islamitisch Centrum al-Noor in Baerum viel een lichtgewonde, de moskeebezoeker die de dader overmeesterde.

Ook de dader zelf liep lichte verwondingen op.

Enkele uren na de aanval ontdekte de politie het lichaam van een jonge vrouw, een familielid van de verdachte, bij zijn thuis.

De Noorse premier Erna Solberg bracht zondag een bezoek aan de gemeenschap van de getroffen moskee, die in een hotel waren samengekomen om het Offerfeest te vieren. 'Wat er is gebeurd, is iets dat niet zou mogen gebeuren in Noorwegen. Noorwegen zou een veilige plek moeten zijn', zei Solberg aan verslaggevers.